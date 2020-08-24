Bahçeli: "Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğalgaz kuyusu kötü... Bahçeli: "Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğalgaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir.

Bahçeli: "Karadeniz'de belirlenip üretime ve ticarileşme aşamasına geçecek doğalgaz kuyusu kötü niyetlilerin ipliğini bir kez daha pazara çıkarmış, vicdan ve ahlaklarının bütünüyle iflas ettiğini ibretlik şekilde gözler önüne sermiştir." - ANKARA Kaynak: İHA