Bahçeli: "(İYİ Parti) Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın MHP'ye dönüşün...
Bahçeli: "(İYİ Parti) Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimdir.
Bahçeli: "(İYİ Parti) Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimdir."
Kaynak: AA
RTÜK üyesi Faruk Bildirici'den yeni internet yayını düzenlemesine tepki: Geçmişteki cezalandırıcı pratikler burada da devreye girmez
Son Dakika Güncel Haberleri