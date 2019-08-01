Bahçeli: "(İYİ Parti) Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın MHP'ye dönüşün...

Bahçeli: "(İYİ Parti) Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın MHP'ye dönüşün...

Bahçeli: "(İYİ Parti) Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimdir.

1.08.2019 19:28
Bahçeli:

Bahçeli: "(İYİ Parti) Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi beklentimdir."

Kaynak: AA
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