Bahçeli: "İstiyoruz ki istiklal için birlik olalım, istikbal için dirlik içinde hareket edelim"
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Bahçeli: "İstiyoruz ki istiklal için birlik olalım, istikbal için dirlik içinde hareket edelim"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondaki katılımcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

Salondaki katılımcılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Bahçeli: 'İstiyoruz ki istiklal için birlik olalım, istikbal için dirlik içinde hareket edelim'
Bahçeli: 'İstiyoruz ki istiklal için birlik olalım, istikbal için dirlik içinde hareket edelim'
Bahçeli: 'İstiyoruz ki istiklal için birlik olalım, istikbal için dirlik içinde hareket edelim'
Bahçeli: 'İstiyoruz ki istiklal için birlik olalım, istikbal için dirlik içinde hareket edelim'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

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Bahçeli: "İstiyoruz ki istiklal için birlik olalım, istikbal için dirlik içinde hareket edelim" - Haberler
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