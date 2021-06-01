Bahçeli: "İstiyoruz ki istiklal için birlik olalım, istikbal için dirlik içinde hareket edelim"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondaki katılımcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
Salondaki katılımcılar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı