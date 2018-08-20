Bahçeli: İstiklalimizi Kurbanlık Yerine Koydurmayacağız

Kurban Bayramı nedeliyle mesaj yayımlayan MHP Lideri Bahçeli, "Kurban ibadetimizi yapacağız, mükafatımızı yalnızca Allah'tan bekleyerek kurbanlarımızı keseceğiz.

Bahçeli: İstiklalimizi Kurbanlık Yerine Koydurmayacağız

Kurban Bayramı nedeliyle mesaj yayımlayan MHP Lideri Bahçeli, "Kurban ibadetimizi yapacağız, mükafatımızı yalnızca Allah'tan bekleyerek kurbanlarımızı keseceğiz. Ancak vatanı kurban ettirmeyeceğiz, milleti kurban vermeyeceğiz, istiklalimizi kurbanlık yerine koydurmayacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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