Bahçeli: İstiklalimizi Kurbanlık Yerine Koydurmayacağız
Kurban Bayramı nedeliyle mesaj yayımlayan MHP Lideri Bahçeli, "Kurban ibadetimizi yapacağız, mükafatımızı yalnızca Allah'tan bekleyerek kurbanlarımızı keseceğiz.
Kurban Bayramı nedeliyle mesaj yayımlayan MHP Lideri Bahçeli, "Kurban ibadetimizi yapacağız, mükafatımızı yalnızca Allah'tan bekleyerek kurbanlarımızı keseceğiz. Ancak vatanı kurban ettirmeyeceğiz, milleti kurban vermeyeceğiz, istiklalimizi kurbanlık yerine koydurmayacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com