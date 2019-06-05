Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınını kim yönetecek? Bahçeli gönlündeki ismi açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayına çıkmasıyla ilgili olarak, "İki aday televizyonda görüşme isteğini belirterek bayram sonrası bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bir tarafta birikim, öbür tarafta sonradan yıldızlaştırılan şahıslar. Birikim mi ağır basacak, propagandayla türeyenler mi ağır basacak? Bunu herkes görmelidir. Bu çağrıyı yapan Didem Arslan'a teşekkür ediyorum. İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri de katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkmalı. Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz bakalım" diye konuştu.

Kaynak: AA