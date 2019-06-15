Bahçeli: "İstanbul, kukla ve proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli ve öncelikli bir...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği programda konuştu.
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Kaynak: AA
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21:43 Bahçeli: "İstanbul, kukla ve proje isimlere teslim edilmeyecek kadar önemli ve öncelikli bir...