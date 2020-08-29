Bahçeli: "İstanbul Barosu'nun önüne şehit savcımız M.Selim Kiraz'ın dökülen kanında parmak izi...
Bahçeli: "İstanbul Barosu'nun önüne şehit savcımız M.Selim Kiraz'ın dökülen kanında parmak izi bulunan işbirlikçi teröristin paçavradan müteşekkil posterini asanlarla, tarihte husumet kazısı yapan odaklar aynı çanaktan beslenen kokuşmuşlardı"
29.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:58
Bahçeli: "İstanbul Barosu'nun önüne şehit savcımız M.Selim Kiraz'ın dökülen kanında parmak izi bulunan işbirlikçi teröristin paçavradan müteşekkil posterini asanlarla, tarihte husumet kazısı yapan odaklar aynı çanaktan beslenen kokuşmuşlardı" - ANKARA
Kaynak: İHA