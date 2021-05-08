Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum
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Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum

Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorumMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak kullanmaktadır.

Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak kullanmaktadır. Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif'in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'ni tebrik ederken, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırısını kındı. Bahçeli, "Maalesef İslam toplumlarında kök salan dağınıklık, kadir kıymet ölçülerinden tamamıyla kopuk muvazaalı ve muhataralı diyaloglar zalimlere koz vermekle kalmayıp inanç haklarımıza saldırıları hem tahrik hem de teşvik etmektedir. Çünkü birlik ve beraberlik hisarı yıkıktır. İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle saldırmıştır. Bu mütecaviz saldırganlık ramazan ayının son cumasında, Kadir Gecesi'nin de bir gün öncesinde vuku bulmuştur. Yani planlı bir barbarlıktır. İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak kullanmaktadır. Diğer yanda Batı Şeria'da sürekli kamçılanan Yahudi yerleşimci terörü mazlumları evinden barkından çıkarmaktadır. Kudüs yaslıdır, Gazze hüzünlüdür, Batı Şeria gariptir, Filistin iki ateş arasındadır. Siyonizm'in katliamları biliniyorken, zulüm markası bu karanlık zihniyetle ortak bir geleceğin hayalini kurup hedeflerini paylaşan bazı İslam ülkelerine ne söylenmelidir? Hakikat ve hakkaniyet çizgisinde buluşmaktan aciz kalanların varlığını korumaları nasıl beklenmelidir" diye konuştu. 

'KUDÜS BİZİM İLK KIBLEMİZDİR VE TESLİM EDİLMEYECEKTİR'Bahçeli, saldırıda yaralanan Filistinlilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif'in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan Filistinlilere geçmiş olsun diyorum. Kudüs bizim ilk kıblemizdir ve teslim edilmeyecektir. Kudüs ilk göz ağrımız, ilk sevdamız, ilk yönümüz, miracımızın ebedi emaneti, inancımızın ezeli onurudur. Kaşgar'dan nasıl taviz vermiyorsak, Kerkük'ten nasıl vazgeçmiyorsak, Kudüs'ten de aynı şekilde vazgeçmeyiz, Siyonist kumpaslara esir bırakmayız. Kudüs-Kaşgar-Kerkük-İstanbul birbiriyle tarih, kültür ve inanç bağlarıyla sımsıkı bağlıdır. Biri olmadan diğeri ya eksik ya da manen eziktir. Biz kadrimizin, kavlimizin, kaderimizin, kavgamızın bilincindeyiz, şeytanın müfrezelerini de biliyoruz. ve hesap gününü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yarın kutlanacak Anneler Günü'nü de tebrik etti.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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