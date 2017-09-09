Bahçeli, Isparta'da Toplu Temel Atma ve Açılış Törenine Katıldı

Bahçeli, Isparta'da Toplu Temel Atma ve Açılış Törenine Katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta'da toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.

Bahçeli, Isparta'da Toplu Temel Atma ve Açılış Törenine Katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Isparta'da toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.