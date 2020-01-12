Bahçeli: "Irak, Suriye ve Libya'nın toplumsal huzura kavuşması temel tercih ve beklentimizdir"
Salondan ve katılımcılardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen...
12.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:56
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. (6)
Kaynak: AA