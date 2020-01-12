Bahçeli: "Irak, Suriye ve Libya'nın toplumsal huzura kavuşması temel tercih ve beklentimizdir"
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Bahçeli: "Irak, Suriye ve Libya'nın toplumsal huzura kavuşması temel tercih ve beklentimizdir"

Salondan ve katılımcılardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen...

12.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:56
Bahçeli:

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

MHP Genel Başkanı 'nin kürsüdeki konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bahçeli: "Irak, Suriye ve Libya'nın toplumsal huzura kavuşması temel tercih ve beklentimizdir"
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