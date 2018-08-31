Bahçeli: "İnsanla İlgili Kaygı Beslemeyen Belediye Kansız Damar, Yapraksız Ağaç, Yaysız Ok Gibidir"
- Etimesgut Belediyesi Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali 41 eserin temel atma ve açılış töreni MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile 41...
- Etimesgut Belediyesi
Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali
41 eserin temel atma ve açılış töreni
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile 41 eserin temel atma ve açılış törenine katıldı.