Bahçeli: "İnsanla İlgili Kaygı Beslemeyen Belediye Kansız Damar, Yapraksız Ağaç, Yaysız Ok Gibidir"

- Etimesgut Belediyesi

Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali

41 eserin temel atma ve açılış töreni

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali ile 41 eserin temel atma ve açılış törenine katıldı.