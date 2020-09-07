Bahçeli: "İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de... Bahçeli: "İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de Türkiye-Fransa husumeti eklenmiştir.

Bahçeli: "İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de Türkiye-Fransa husumeti eklenmiştir. Bu şekilde ne NATO'nun devamı ne de bölgesel ve küresel barış ortamının tesisi ihtimal dahilinde olamayacaktır." - ANKARA Kaynak: İHA