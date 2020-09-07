Bahçeli: "İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de...
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Bahçeli: "İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de...

Bahçeli: "İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de Türkiye-Fransa husumeti eklenmiştir.

Bahçeli:
07.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 07.09.2020 17:38

Bahçeli: "İlave olarak NATO şemsiyesi altında Türkiye-Yunanistan kutuplaşmasına bir de Türkiye-Fransa husumeti eklenmiştir. Bu şekilde ne NATO'nun devamı ne de bölgesel ve küresel barış ortamının tesisi ihtimal dahilinde olamayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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