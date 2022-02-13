Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı - Haberler
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Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bahçeli, il başkanları toplantısı kapanış oturumuna katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde süren partisinin il başkanları toplantısının kapanış oturumuna katıldı.

ANKARA (DHA) - Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde süren partisinin il başkanları toplantısının kapanış oturumuna katıldı.

MHP Lideri Bahçeli, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen partisinin il başkanları toplantısının kapanış oturumuna katıldı. Toplantıya Bahçeli'nin yanı sıra il başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı milletvekilleri  katıldı. Toplantıda ağırlıklı olarak 2023 yılı Haziran ayında yapılacak genel seçimler öncesi parti çalışmaları ve seçim stratejilerinin masaya yatırıldığı öğrenildi. Toplantı, basına kapalı devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Ankara, Güncel, Haberler

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