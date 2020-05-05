Bahçeli: "İktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, buna davetiye...
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Bahçeli: "İktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, buna davetiye...

Bahçeli:
05.05.2020 15:04 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:04

Bahçeli: "İktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, buna davetiye çıkaranlar, Türkiye aleyhine işbirlikçiliğe talip olup beşinci kol faaliyeti yapanlar sadece demokrasiye hasım değil aynı zamanda Türkiye'nin de karşısında birikmiş emperyalizmin taşeronlarıdır.

Bahçeli: "İktidar hedefine ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, buna davetiye çıkaranlar, Türkiye aleyhine işbirlikçiliğe talip olup beşinci kol faaliyeti yapanlar sadece demokrasiye hasım değil aynı zamanda Türkiye'nin de karşısında birikmiş emperyalizmin taşeronlarıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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