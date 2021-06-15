Bahçeli: "İftiralarla bezenmiş kara propaganda, hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur "
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçeli: "İftiralarla bezenmiş kara propaganda, hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur "

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP TBMM Grup Toplantısı'ndan detay görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

MHP TBMM Grup Toplantısı'ndan detay görüntüler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Bahçeli: 'İftiralarla bezenmiş kara propaganda, hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur '
Bahçeli: 'İftiralarla bezenmiş kara propaganda, hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur '
Bahçeli: 'İftiralarla bezenmiş kara propaganda, hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur '
Bahçeli: 'İftiralarla bezenmiş kara propaganda, hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur '

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Bülent Turan Angela Merkel Mustafa Şentop Emmanuel Macron
Magazin Tan Taşçı Özge Özpirinçci Kerimcan Durmaz Burak Yamantürk
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahçeli: "İftiralarla bezenmiş kara propaganda, hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur " - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 11:48:39. #1.14#

title