Bahçeli: "İftiralarla bezenmiş kara propaganda, hakikatin ağırlığı altında ezilmeye mahkumdur "
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP TBMM Grup Toplantısı'ndan detay görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
MHP TBMM Grup Toplantısı'ndan detay görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı