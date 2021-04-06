Bahçeli: "İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir"
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Bahçeli: "İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

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Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Şimdi bu bildiriye imza atanların hesap verme vakti gelmiştir. İbreti alem için, 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları ellerinden alınmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Bildiriyle ilgili adli ve idari soruşturma derinleştirilerek tekemmül ettirilmelidir"

Bahçeli: 'İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir'
Bahçeli: 'İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir'
Bahçeli: 'İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir'
Bahçeli: 'İbreti alem için 104 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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