Bahçeli: "(Hüsamettin Cindoruk) Bir Sistem Değişikliği Bir İntikama Gerekli Olabilir Mi"

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı Seçim Ofisi'ni ziyaret etti. Bahçeli, burada vatandaşlara hitap etti. -2-

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bir şahsiyet çıkıyor, '31 Mart seçimleri parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır' diyor. Neyin intikamı olacak, niçin intikam meselesinden bahsediyorsunuz? Bir sistem değişikliği bir intikama gerekli olabilir mi? Bir sistem değişikliği 'Türkiye'de intikam alacağım' diyerek kardeşi kardeşe kırdıracak bir hareket olabilir mi?"

Kaynak: AA