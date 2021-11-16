Bahçeli: "Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca...
AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
Bahçeli: "Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız."
Bahçeli: "Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız."
AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri
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