Bahçeli: "Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca... - Haberler
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Bahçeli: "Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca...

AA / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
Bahçeli:

Bahçeli: "Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız."

Bahçeli: "Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız."

AA / Ertuğrul Subaşı - Son Dakika Haberleri

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