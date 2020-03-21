Bahçeli: "Her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız tarihi bir görev"
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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel

Bahçeli: "Her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız tarihi bir görev"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir.

21.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:36
Bahçeli: 'Her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız tarihi bir görev'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir" paylaşımında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, KOVİD-19 virüsüne karşı yapılan mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulunarak, "İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor! Tehdit her kıtada at koşturuyor, her coğrafyada hüküm sürüyor. KOVİD-19 salgını adım adım dünyayı dolaşıyor. Bütün ülkeler ortak bir amaçta birleşip hastalığa karşı direniyor. İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Uygarlıkların gün batımında her renkten, her dilden, her dinden, her kökenden insan ağır bir soruna eş güdüm halinde çareler arıyor. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor. Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, hakim ve hadim bir iradeyle hareket etmemiz tarihi bir görevdir" ifadelerine yer verdi.

TEFEKKÜR VE VİCDAN MUHASEBESİ

Tefekkür ederek herkesi vicdanının sesini dinlemeye davet eden Bahçeli, "Zamanın dişlileri arasında sürekli öğütülen varlığımızın kuytuda kalan yönlerini gözden geçirelim; hem kendimizi, hem de çevremizi baştan sona gözlemleme mahareti gösterelim. ve de nefs-i emmareyi sorguya çekelim. Her şey Allah'tandır. Kendini bilen Allah'ı bilir. Allah'ı bilen sabrı, aklı, ahlakı, atayı bilir, yanlışa sapmaz, yalana tamah etmez. Kardeşçe, bir ve beraberce yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsamaha göstermez, müsaade etmez. Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik vaat edilmiştir. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım" yorumunda bulundu.

"BİR SÜRE EVDE KALALIM"

Bahçeli paylaşımlarında, "Beşeriz, şaşabiliriz. İnsanız, gücümüz bir yere kadardır. Ancak inanırsak, birbirimizi desteklersek, kucaklaşma hasletini canlandırıp tek nefer, tek nefes olabilirsek, elhak hiçbir engel, hiçbir badire, hiçbir salgın maddi bedenimizi, manevi surlarımızı aşamayacaktır. KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah'ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığıyla Bilim Kurulunun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim. Gün eleştiri veya açık arama günü değildir. Gün birbirimize çatık kaşla bakma, darılma, küsme, mesafe koyma, sırt dönme günü de değildir. Bir olursak muvaffak oluruz. KOVİD-19 virüsü insan olmanın erdeminden ve muazzam birikim ve ihtişamından daha kuvvetli olamayacaktır. Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir. Kendi kozamızdan çıktığımız, yaralarımızı sardığımız zaman inanıyorum ki hem Türkiye, hem de dünya kirden, pastan, zalimden ve hainden daha da arınacaktır" sözlerine yer verdi.

NEVRUZ KUTLAMASI

Vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutlayan Bahçeli, "Türk-İslam dünyasına ve insanlık alemine, şu kasvetli korona günlerinde sağlık, dirlik, huzur, esenlik, kardeşlik, beraberlik ve bolluk getirmesini temenni ediyorum. Ayrıca bu gece, Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseldiği Miraç Gecesi'ni idrak edeceğiz. Miraç pek çok hikmetin tezahürü olmasının yanında, Allah'ın sonsuz kudretinin Efendimize gösterildiği muhteşem ve mucizevi yükselişin adıdır. Miracımız mübarek olsun. Rabbim üzerimizden rahmetini esirgemesin. KOVİD-19 hastalığının bertaraf edilmesi konusunda Türk milletine ve tüm insanlığa yar ve yardımcı olsun. Huzurun, sağlıklı ve saadet dolu günlerin miracına hep birlikte ulaşmayı yürekten niyaz ediyorum. Doktorlarımızı, hemşirelerimizi, bütün sağlık çalışanlarımızı, aynı şekilde güvenlik güçlerimizi gönülden selamlıyor, hepsini muhabbetle alkışlıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. KOVİD-19 hastalığından vefat edenlere rahmet, tedavi edilenlere de şifa diliyorum" cümlelerini kullandı.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Bahçeli: 'Her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız tarihi bir görev'

Kaynak: İHA

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Bahçeli: "Her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız tarihi bir görev"

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