Bahçeli: "Her dem yeniden doğarak, her gün bir başka açarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berheva ederek kutlu davamızı...
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Bahçeli: "Her dem yeniden doğarak, her gün bir başka açarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berheva ederek kutlu davamızı...

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Bahçeli: 'Her dem yeniden doğarak, her gün bir başka açarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berheva ederek kutlu davamızı...

Bahçeli: "Her dem yeniden doğarak, her gün bir başka açarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berheva ederek kutlu davamızı onun bunun doymaz kursağına bırakmadık, onun bunun melun emeline peşkeş çekmedik, çektirmedik"

Bahçeli: "Her dem yeniden doğarak, her gün bir başka açarak, tuzakları bozarak, iftiraları yenerek, kumpas duvarlarını berheva ederek kutlu davamızı onun bunun doymaz kursağına bırakmadık, onun bunun melun emeline peşkeş çekmedik, çektirmedik"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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