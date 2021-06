Bahçeli: HDP'nin kapatılması, AYM'nin namus borcudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) iade edilen HDP'nin kapatılmasını esas alan iddianamenin eksikliklerini gidererek beklenen davayı dün tekrar açmıştır. Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilecektir. HDP'nin kapatılması, siyasetten, demokrasiden kaydının silinmesi hepimizin özellikle AYM'nin namus borcudur" dedi.

MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada; Marmara Denizi'nde görülen deniz salyası istilasının çevre üzerinde daha kararlı, daha dürüst, daha derinlikli düşünmelerine yol açtığını belirtti. Parti programlarında çevre konusuna ayrı önem verdiklerini kaydeden Bahçeli, "Sahillerimizi işgal eden deniz salyasıyla mücadele konusunda alınacak tedbirlere, uygulanacak politikalara samimiyetle destek vereceğimizi, bu ağır sorundan ülkemizin ve deniz canlılarının kurtarılması hususunda yapılan ve yapılacak her çalışmanın yanında duracağımızı kararlılıkla ifade ediyorum. Geçtiğimiz pazar günü Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından açıklanan ve 21 başlıktan oluşan eylem planını, bugünden itibaren 7/24 esasıyla Marmara Denizi'ndeki deniz salyasını temizleme seferberliğini yürekten destekliyoruz" diye konuştu.

'KÖKSÜZ VE KİŞİLİKSİZ MUHALEFET ANLAYIŞI KARŞIMIZDA'Bahçeli, 'Millet İttifakı'nın siyasetini Türkiye'ye karşı konuşlandırdığını kaydedip, şöyle konuştu: "Teessüfle ifade etmek isterim ki organize suç şebekelerine, terör örgütlerine, yeminli Türk düşmanlarına sözcülük yapan, onların iftiralarına taşeronluk eden köksüz ve kişiliksiz bir muhalefet anlayışı karşımızdadır. Ülkemizdeki muhalefet, iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır. Ancak bu vatan düşmeyecek, Türkiye yenilmeyecek, Türk milleti zillete boyun eğmeyecektir. CHP ve İP'in siyasi iradesi güdümlüdür, tarlaları sürülmüştür, harman yerleri haciz altındadır. CHP ile İP'in gizli ve kaprisli ortağı HDP, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda ortak aday çıkarmanın ciddi bir seçenek olduğunu açıklamıştır. 'Cumhur İttifakı'na karşı güç birlikteliğinin başarılı olacağı iddiaları bölücü ağızların kesintisiz propagandası haline dönüşmüştür. HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiş, üzerlerine de kilidi vurmuştur. PKK'dan aldığı talimatlarla siyasetini belirleyen HDP'nin, CHP ile İP'i bir karara zorlaması, gizli saklı ilişkilerden sıyrılma telaşı son zamanlarda iyice yoğunlaşmıştır. İP başkanının 2023 seçimlerinde HDP ile resmi ittifaka karşı çıkması aralarındaki rol paylaşımında kendisine verilen görevin telaffuz gayretinden başka bir şey değildir. 2023 seçimlerinde ne olacağından, nasıl bir ortaklık kurulacağından daha önce çözümü milli ve hukuki aciliyet olan devasa bir sorun vardır." 'HDP'NİN KAPATILMASI ARTIK HUKUKUN KONUSU'MHP lideri Bahçeli, HDP'nin kapatılma süreciyle milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesinin yavaşladığını söyledi. Bahçeli, "Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi tarafından iade edilen HDP'nin kapatılmasını esas alan iddianamenin eksikliklerini gidererek beklenen davayı dün tekrar açmıştır. HDP'nin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulunmuştur. Bu bölücü partinin hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla suç işlediği, işlenmesini tahrik ve teşvik ettiği somut delillerle belirtilmiştir. Bundan sonra bütün gözler Anayasa Mahkemesi'ne çevrilecektir. Bu mahkemenin iddianameyi ikinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. Türkiye, vatan topraklarında ve sınır ötesinde teröre karşı kazanmış olduğu muazzam üstünlüğü TBMM'de kaybedemez, hiç kimse de bu kayba hizmet edemez. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur, bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır. Ayrıca bunun bağlantılı olmak üzere, cevabını aradığımız sorular da şunlardır. Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM'de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir? Suçu tevsik edilmiş PKK'lı milletvekilleri adaletin önüne ne zaman çıkarılacaktır?" diye konuştu. 'AYM'NİN NAMUS BORCU'Bahçeli, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın sözlerine tepki göstererek, şunları kaydetti: "TİP'li bir milletvekilinin, 'Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor; evet Türkiye Cumhuriyeti devleti katil bir devlettir' iftiraları karşısında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz? Düşünebiliyor musunuz, böyle bir alçak TBMM'de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete 'katil' diyen bu soysuz, devletin her imkanından istifade ediyor, hazinesinden maaşını alıyor. HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğu yer TBMM değil mezarlık olurdu. Bunlara müsamaha gösteremeyiz. Bu aşağılık tiplere tahammül edemeyiz. İktidarı zayıflatacak her türlü politikayı, bu iktidarın azı dişlerini çekecek her şeyi meşru gören bu bölücünün layık olduğu yer gazi Meclis'in çatısı değil demir parmaklıkların arkasıdır. Bununla birlikte HDP'li bölücü milletvekillerine gereği hukuk sınırları içinde derhal yapılmalıdır. HDP, terörizmin siyaset ayağıdır. HDP, terör örgütünün Meclis'e sızmış nifak uşağıdır ve HDP'nin kapatılması, siyasetten, demokrasinden kaydının silinmesi hepimizin özellikle Anayasa Mahkemesi'nin namus borcudur. Hemen hemen her gün şehit veriyoruz."'SİNCAR, KANDİL HAİNLERDEN TEMİZLENECEK'Bahçeli, terörle mücadelenin her saha ve zeminde kararlılıkla yürütüldüğünü, terör örgütünün sonunun geldiğini söyledi. Üst düzey terör baronlarının başarıyla yok edildiğini kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu: "Kırmızı listede kim varsa sırayla kafası koparılmaktadır. Geçen pazar günü, terör örgütü PKK'nın 'Mahmur genel sorumlusu' 'Doktor Hüseyin' kod adlı terörist Selman Bozkır'ın muazzam bir operasyonla etkisiz hale getirilmesi bunlardan biridir. Sincar, Kandil, Mahmur, Gara ve diğer tüm terör sığınak ve kaynak alanları Allah'ın izniyle hainlerden köşe bucak temizlenecektir. 24 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar 18 bin 140 terörist kahraman güvenlik güçlerimizin eşsiz ve emsalsiz müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizle övünüyoruz. Kahraman polislerimizle fedakar güvenlik korucularımızla iftihar ediyoruz. Terörün yaktığı ihanet ateşi ya sönecek ya da yakanları kavuracaktır."'TERÖR İNSANLIK SUÇU'Terör örgütüyle iş birliği yapan bir ülkenin uluslararası hukuka vurgu yapmasının sadece aldatma olduğunu vurgulayan Bahçeli, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın, Suriye'nin işgal altındaki petrol tesislerini koruyan PKK/YPG'li teröristlere mayıs ayı içinde sıhhiye desteği verildiğini açıklaması korkunç bir çarpıklıktır. Yani ABD'li askerler teröristleri ilk yardım konusunda eğitmişler. Bu tablo tam bir rezalet, tam bir çürümüşlüktür. PKK/YPG'ye sıhhiye desteği vermek, silah yardımı yapmak, parasal imkanlarla sırtını sıvazlamak Türkiye'ye kastetmenin başka bir tanım ve tasviridir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden'a müttefiklikle bağdaşmayan skandal gelişmeleri, terör örgütüyle kurulan yakınlığı inanıyorum ki anlatacak, yanlıştan dönmesi konusunda milletimizin mesajlarını yüzüne söyleyecektir. Terör bir insanlık suçudur" dedi.'TÜRKİYE'NİN ERKEN SEÇİM GÜNDEMİ YOK'MHP lideri Bahçeli, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılan yerel seçimin sonuçlarının yöre halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Tekraren ifade ediyorum; Türkiye'nin erken seçim, diye bir gündemi yoktur. CHP ve yedekleri boş arayışlardan vazgeçmelidir. Cumhur, geleceğine sahip çıkacaktır. 'Cumhur İttifakı' milletimizin hizmetkarı, büyük Türkiye'nin de mimarıdır. 'Cumhur İttifakı' pazarlık değil milletin nazarlık ittifakıdır. Her şey Türkiye içindir. Yüzümüz de yüreğimiz de sonuna kadar Türk milletine dönüktür" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Turapoğlu