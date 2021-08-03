Bahçeli: "HDP'nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, 'Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor' iddia ve ifadesi alenen halkı...

Bahçeli: "HDP'nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, 'Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor' iddia ve ifadesi alenen halkı kin ve düşmanlığa kışkırtan şerefsiz bir bühtan olarak öne çıkmıştır.