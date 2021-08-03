Bahçeli: "HDP'nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, 'Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor' iddia ve ifadesi alenen halkı...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahçeli: "HDP'nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, 'Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor' iddia ve ifadesi alenen halkı...

Bahçeli: 'HDP'nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, 'Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor' iddia ve ifadesi alenen halkı...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bahçeli: "HDP'nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, 'Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor' iddia ve ifadesi alenen halkı kin ve düşmanlığa kışkırtan şerefsiz bir bühtan olarak öne çıkmıştır.

Bahçeli: "HDP'nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, 'Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor' iddia ve ifadesi alenen halkı kin ve düşmanlığa kışkırtan şerefsiz bir bühtan olarak öne çıkmıştır. Her kelimesinde suçun unsurlarını barındıran bu onursuz açıklama karşısında cumhuriyet savcılarının derhal harekete geçmesi adalet ve ahlakın itibarı gereğidir ve bizim de akut bir beklentimizdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bahçeli: "HDP'nin bir eş genel başkanı tarafından ileri sürülen, 'Kürt halkına sistematik katliam politikası izleniyor' iddia ve ifadesi alenen halkı... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 11:52:41. #1.14#

title