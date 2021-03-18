Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)

Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)BAHÇELİ, GENEL BAŞKAN SEÇİLDİMHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, bin 277 delegenin oyunu alarak 10'uncu kez genel başkanlığa seçildi.