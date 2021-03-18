Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)

18.03.2021 13:48 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:57
Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)

Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)BAHÇELİ, GENEL BAŞKAN SEÇİLDİMHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, bin 277 delegenin oyunu alarak 10'uncu kez genel başkanlığa seçildi.

Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)

BAHÇELİ, GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli, bin 277 delegenin oyunu alarak 10'uncu kez genel başkanlığa seçildi. Divan Başkanı Semih Yalçın, kurultaya katılacak delegelere Covid-19 testi yapıldığını, 36 delegenin testinin pozitif çıkması nedeniyle kurultaya alınmadığını söyledi.

Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)
Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)
Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)
Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)
Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)
Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)
Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)
Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Bülent Uygun Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:21:47. #1.16#
title