Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır

Bahçeli: HDP, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP'nin kapatılması için açılan davaya ilişkin "HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılma istemiyle hazırladığı iddianameyi dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir" dedi.

MHP 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tek aday olduğu 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik' ve 'Kazanan Türkiye olacak' temasıyla düzenlenen kurultayda, yaklaşık bin 321 delege oy kullanacak. Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin uygulandığı kurultay salonunda partililer, basın mensupları ve davetlilere maske ve dezenfektan verilirken kurultaya katılan herkesin testleri yapıldı. Kurultayın yapıldığı salona 'Safımız belli, tarafımız belirgin, sevdamız millettir', 'Birlikte başardık 1923, birlikte başaracağız 2023', 'Cumhur ittifakında birlik Türkiye'de dirlik', 'Terörle mücadele andımız milli beka ahdımız', 'Türk Devletinin istiklali Türk gençliğinin istikbali' afişleri asıldı.

AK PARTİ'DEN GENİŞ KATILIMKurultaya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu, BBP, DSP, Bağımsız Türkiye Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi temsilcileri katıldı.'FEZLEKELERİN ÖNÜNDE HUKUK, ARKASINDA ADALET VARDIR'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kurultayda yaptığı konuşmada Türkiye'nin karşısında hizalanmanın muhalefet olmadığını Türkiye'yi uçuruma çekmenin adının 'demokrasi' olmadığını söyledi. Bahçeli, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne saldırı ve suikastın adının 'özgürlük' olmadığını vurgulayarak "Üniter milli devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, yakılan ağaçları yakanlarla tekraren dikmek, bölücü milletvekillerinin TBMM'ye gelen fezlekelerinin 'önüne arkasına bakalım' demek siyaset değildir, adamlık değildir. Neyine bakacaksınız fezlekelerin; önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında da devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz. HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır. CHP, Türk siyasetine tutunmuş beşinci kol faaliyetidir. İYİ Parti, Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan, siparişle kurulan, uzaktan kumandayla kontrol edilen melanet bir projedir. Kaldı ki, İP'in Başkanı Cumhur İttifakı'nı tanımlarken; 'etle tırnak gibi' demiş, aynı zamanda kader birlikteliği olduğunu söylemiş, kendilerinin ise proje bazlı bir ittifak olduğunu çok açık itiraf ve teyit etmiştir. Bu neyin projesidir? Hazırlayanlar kimlerdir? Hedefler manzumesi nelerden ibarettir?" dedi. '2023'TE ADAYIMIZ SAYIN ERDOĞAN'DIR'Bahçeli, Cumhur İttifakının kader birlikteliği olduğuna dikkat çekerek, "Tarafımız bellidir, o da Cumhur İttifakı'dır. 2023'de Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partili kardeşlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı, 106 yıl önce Çanakkale'yi geçilmez yapan haşmetli imanın, devleşen milli asaletin emanetçisidir. Bizim ittifakımız yalana karşı doğrunun, sahteliğe karşı sadakatin, hıyanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır. Sudan sebeplerle Türkiye'yi kötüleyenlere karşı vakarın ve vefanın ittifakıdır" iadelerini kullandı.'SEÇİMLERZAMANINDA YAPILACAKTIR'Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de 10 milyon işsiz olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydederek şunları söyledi: "Maksadı çürük olanın onu bunu suçlu görmesi hayasızlıktır. Tıpkı Kovid-19 virüsü gibi, zillet de bulaşıcıdır, devamlı mutasyona uğramaktadır. Zilletin aşısı da 2023 yılının Haziran ayında demokratik vasıtalarla yapılacak; ama bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır. Telaşlanmaya ve tedirgin olmaya mahal yoktur. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Milletin üstünde bir güç ve mercii yoktur, olamayacaktır. 'Erken seçim' diye tutturanlar, 'erken seçimden başka seçenek kalmadı' diye yutturmaya çabalayanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. Cumhur İttifakı'nın tavizsiz ve tavsamaz kararı budur. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümü olan 2023'de yeni bir tarih yazılacak, yeni bir sayfa açılacak, muhkem ümitlerin canlılığıyla dirlik içinde istikbale Cumhur İttifakı'yla ulaşılacaktır. Türk milleti zilleti değil, zaferi; PKK-FETÖ ittifakını değil, cumhurun ittifak ziynetini seçecektir. Nihayetinde istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye, kazançlı çıkan da Türk milleti olacaktır."'TÜRK TİPİ BAŞKANLIK MODELİ'Bahçeli, Türkiye'nin tarihinin en önemli yönetim reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle başardığını ifade ederek şöyle konuştu: "Yeni sistemi Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine dayanmıştır. Parlamenter sistemdeki teklemeler, tıkanmalar, kutuplaşmalar, kafa karışıklıkları, karar sürelerindeki çalkantılar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle aşılmıştır. Türk milleti, tarihsel müktesebatına uygun yönetim sistemiyle gücüne güç katmıştır. Türk devlet felsefesine müzahir olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, işin özünde 'Türk Tipi Başkanlık Modeli'nin farklı bir isimlendirmesidir. 9 Temmuz 2018'den itibaren resmen uygulamaya geçen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani Türk Tipi Başkanlık Modeli, taban tutmuş, tarihsel ve kültürel mazimizle örtüşmüştür. Bir yönetim sisteminin kökleşip olgunlaşması sabahtan akşama olacak şey değildir. Böylesi bir beklenti oluşturmak iyi niyetle izah edilemeyecektir. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah özlemleri ana esastır. Aziz Türk milleti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vasıtasıyla tekraren cihan ruhuna taliptir. MHP olarak, 2023 ve takip eden on yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeli'ne sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir."'ARTIK PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNÜŞ YOKTUR'Devlet Bahçeli, güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem tekliflerinin beyhude ve eskiye kıvrılış olduğuna dikkat çekerek, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını ilk dile getiren, şu işe bakınız ki, terörist Selahattin Demirtaş'tır. Zillet ittifakının, güçlendirilmiş parlamenter sistem ezberi; içi boş, günü kurtarmaya dönük taktik bir adımdır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur. Milli iradenin tartışmaya açılması, 2,5 yılını doldurmuş yeni sistemi karalama yarışı demokratik bir haktan öte; baskıcı, bağnaz, hoşgörüsüz, hazırlıksız, tahammülsüz ve tahakkümcü bir siyaset ayıbıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi; siyasi, hukuki ve ekonomik reformlarla kökleştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Memnuniyetle söylemek gerekir ki, bu süreç kararlılıkla devam etmektedir. Eksik varsa giderilecek, yetersizlik varsa telafi edilecektir" dedi.'SİYASİ PARTİLER KANUNU DEĞİŞTİRİLMELİDİR'Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı, Ekonomik Reformlar Paketinin müspet ve umut verici gelişmelerin işaret fişeği olduğunu vurgulayarak, "Biz devam edecek reform zincirini samimiyetle destekliyor, üzerimize düşen her sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu sürecin sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetim sisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir anayasa ile tahkim ve takviye edilmesi ikinci stratejik hedefimizdir. MHP bu kapsamda gerekli çalışmalarını sürdürmektedir ve önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlıklarımız Allah'ın izniyle tamamlanacaktır. Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirilmelidir. Seçim kanunlarında düzenlemeler yapılmalıdır. Siyasi Etik Kanunu çıkarılmalıdır. TBMM İç Tüzüğü yeni sistemle uyumlu ve Meclis çalışmalarıyla ahenkli hale getirilmelidir. Milletvekilliği dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır. Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşların yasal ve hukuki yapısı titizlikle gözden geçirilmelidir. Kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarının yayınlanması hakkında geniş değişikler yapılmalı ve tedbirler alınmalıdır. Siyasi maksatlarla ve ekonomik gayelerle bir partiyi parlatıp bir başkasını karalayan anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısı, milli irade dolandırıcısıdır" diye konuştu. 'HDP BAŞKA BİR İSİMLE AÇILMAMAK ÜZERE KAPATILMALIDIR'Bahçeli, üçüncü stratejik hedeflerinin çalışan, üreten, yerli ve milli bir ekonomik sistemin ihyası ve inşası, dördüncü stratejik hedefin ise terörle amansız mücadeleye, son terörist ele geçirilesiye kadar destek vermek, Türk milletini bu şiddet ve dehşet sarmalından çekip çıkarmak olduğunu vurguladı. Bahçeli Papa'nın, Irak'ın kuzeyini ziyareti anısına bastırılan pulda sözde Kürdistan haritasının resmedilmesini alçaklık ve ahlaksızlık olarak niteleyerek şöyle konuştu: "Türk milleti bu kanlı ve hain senaryoya, bölücülüğe ve bölünmeye asla izin vermeyecektir. Terörist sevk ve hazırlık merkezi olan HDP, ayranımızı kabartmasın. HDP; PKK'dır, cinayettir, bölücülüktür, masumlara, çocuklara, gençlere kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile yasak ilişki zalimlere diz çökmektir. HDP'yle ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları yapmak hiç kimseye iyilik ve onur sağlamayacak, bilakis hıyanete ortak edecektir. CHP seçimini yapmalıdır; sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır, karşısında mıdır? İYİ Parti kararını netleştirmelidir; FETÖ ve PKK'yla kol kola yürümeye devam mı edecektir, tamam mı diyecektir? HDP, siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi dün itibarıyla Anayasa Mahkemesi'ne göndermesi hakkın, hukukun ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir. Hiç kimse aklından çıkarmasın ki, biz şehitlerimizin davacısıyız."'KILIÇDAROĞLU'NA TAVSİYEM'Bahçeli, "Bu arada Kılıçdaroğlu'na da tavsiyem; aklı varsa kendine saklasın, arayacağı varsa durmasın arasın, cesareti varsa, yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına rest çekip tüm bağlarını koparsın. Ey CHP yönetimi, sizin nereniz Türk ki, Andımız'a sahip çıkacaksınız. Sizin nereniz doğru ki, Andımızı söylemek size yakışacaktır. Biz varlığımızı Türk varlığına armağan etmişken, sizin kimlerin tutsağı, kimlerin taşeronu, kimlerin hizmetkarı olduğunu bilmeyen kalmış mıdır?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR