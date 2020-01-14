: Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır'

14.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:51

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli rahatsızlanmasından bu yana ilk kez partisinin grup toplantısında konuşarak Demirtaş'ın tiyatro oyunu, Kanal İstanbul ve Libya ile ilgili açıklamalarda bulundu. View on euronews

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