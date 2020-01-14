Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır'
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Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli rahatsızlanmasından bu yana ilk kez partisinin grup toplantısında konuşarak Demirtaş'ın tiyatro oyunu, Kanal İstanbul ve Libya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:51

Genel Başkanı rahatsızlanmasından bu yana ilk kez partisinin grup toplantısında konuşarak Demirtaş'ın tiyatro oyunu, Kanal ve Libya ile ilgili açıklamalarda bulundu. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır'
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