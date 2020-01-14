Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır'

14.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:09

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli rahatsızlanmasından bu yana ilk kez partisinin grup toplantısında konuşarak Demirtaş'ın tiyatro oyunu, Kanal İstanbul ve Libya ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Kendi sağlığı ile ilgili yapılan spekülasyonlara kızgınlığını dile getiren Bahçeli, "Dua okuyanlar bela okuyanlardan fazla olduğu sürece fırtınadan korkmayız, felaketten kaçmayız. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık ve ülkücü öleceğiz." diyerek başını öne eğdirecek karanlık ilişkileri olmadığını, yüzünü kızartacak bir açığı bulnmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle