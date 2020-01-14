Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır'
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Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli rahatsızlanmasından bu yana ilk kez partisinin grup toplantısında konuşarak Demirtaş'ın tiyatro oyunu, Kanal İstanbul ve Libya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:09
Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır'

Genel Başkanı rahatsızlanmasından bu yana ilk kez partisinin grup toplantısında konuşarak Demirtaş'ın tiyatro oyunu, Kanal ve Libya ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Kendi sağlığı ile ilgili yapılan spekülasyonlara kızgınlığını dile getiren Bahçeli, "Dua okuyanlar bela okuyanlardan fazla olduğu sürece fırtınadan korkmayız, felaketten kaçmayız. Ülkücü doğduk, ülkücü yaşadık ve ülkücü öleceğiz." diyerek başını öne eğdirecek karanlık ilişkileri olmadığını, yüzünü kızartacak bir açığı bulnmadığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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