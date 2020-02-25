Bahçeli: "Ha HDP, ha CHP, ha Serok, ha Babacan; alayı birdir, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun...
Salondan ve katılımcılardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
25.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:54
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)
Bahçeli: "Ha HDP, ha CHP, ha Serok, ha Babacan; alayı birdir, hepsi aynı alçak ve karanlık yolun yolcularıdır"
Kaynak: AA