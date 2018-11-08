Bahçeli: "Güney Sınırlarımız Boyunca Sözde Büyük Kürdistan (Yani Büyük İsrail) Kuracaklarını...
IHAAW193821-SIY/08-11-2018 - Bahçeli: "Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir.
8 Kasım 2018 Perşembe 19:44
Bahçeli: "Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir." 08.11.2018 19: 38: 21 TSI NNNN - ANKARA