Bahçeli: "Güney Sınırlarımız Boyunca Sözde Büyük Kürdistan (Yani Büyük İsrail) Kuracaklarını...

Bahçeli: "Güney Sınırlarımız Boyunca Sözde Büyük Kürdistan (Yani Büyük İsrail) Kuracaklarını...

IHAAW193821-SIY/08-11-2018 - Bahçeli: "Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir." 08.11.2018 19: 38: 21 TSI
NNNN - ANKARA

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