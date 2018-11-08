Bahçeli: "Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir." 08.11.2018 19: 38: 21 TSI

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