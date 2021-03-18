Bahçeli: "Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır."
18.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:42
Bahçeli: "Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır.
Bahçeli: "Güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri eskiye kıvrılıştır, geleceğe dair söyleyecek bir şeyi olmayanların acıklı kıvranmasıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş