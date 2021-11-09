Bahçeli: Gereği mutlaka yapılmalıdır

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Partili Lütfi Türkkan'ın şehit ağabeyine küfretmesiyle ilgili, "Bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık; içinde insan sevgisi, şehit saygısı, millete bağlılık ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır. ve bunlarla ilgili gereği mutlaka yapılmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı üzerinden yapılan manipülasyonları eleştirerek " Türkiye'nin ayağından çekiştirenler boş durmuyorlar. Nitekim yıkım ve ihanet lobisi oldukça faaldir. Fitnenin birisi biterken diğeri başlamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili yayılmak istenen ahlaksız tezviratlar, bunu fırsat bilip Borsa İstanbul'da oyunlar oynayan, döviz piyasası üzerinde baskı oluşturan iç ve dış husumet cephesinin varlığı gözümüzden kaçmayan alçaklıklardır. Siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırıların cesameti yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin sırtına hançer saplamak için fırsat kollayanların, 2023'ün ve müteakip yılların umutlarını karartmak niyetiyle ortam yoklayanların her karanlık yola, her kirli yönteme müracaat ettikleri açıkça görülmektedir. Adına millet ittifakı denen, gerçekte ve kesinlikle zillet ittifakı lan hastalıklı siyasi bünyenin ana ve ara ortakları Türkiye'nin önünü kesmek, Türk milletinin tarihi haklarını sekteye uğratmak için sanki yarış halindedir" dedi.

Bahçeli, şehit ailelerinin millete emanet olduğunu vurgulayarak, "Açık açık söylüyorum, bir şehidimizin bacısına küfür etmek soysuzluktur, şerefsizliktir, düşman dilidir. Bu edepsizlik, bu ahlaksızlık, bu kansızlık; içinde insan sevgisi, şehit saygısı, millete bağlılık ve ilahi adalet hissi olan hepimizin yüreğini dağlamıştır. 'Burası Kürdistan'dır diyen bölücüye tık yok; ama şehidin bacısına ağza alınmayacak küfürler var. İP Başkanı, yaptığını bulacak, ettiğini çekecektir. Bu hayatın şaşmaz bir kuralıdır. Allah'tan niyazım, ne yaptılarsa aynısıyla karşılaşmalarıdır. Benim, İmralı canisiyle mektup arkadaşı olduğumu iddia eden İP Başkanı'na diyorum ki, eğer bu iddianı ispat etmezsen müfterinin en önde gidenisin. Neyse bildiğin açıklamalısın, hangi mektupları gönderip aldığımızı paylaşmak mecburiyetindesin. Bakınız, şehidimizin bacısına küfür eden alçağa CHP'den en küçük itiraz, en küçük tepki gelmedi, gelemedi. Şehit hepimizin şehidi, şehit ailesi hepimizin ailesidir. Emanete hıyanet edenin ne imanı ne de insanlığı vardır. ve bunlarla ilgili gereği mutlaka yapılmalıdır. Biz biliyoruz ki, şehit vurulunca değil, unutulunca, aziz hatırasına sövülünce ölür" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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