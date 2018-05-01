Bahçeli Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ile MHP arasındaki ittifak protokolüne ilişkin, "Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) müracaatlar yapılmış olacak." dedi.

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Bazı kesimlerin seçim güvenliğinin olmadığı iddialarına ilişkin YSK Başkanı Sadi Güven bu yönde bir sıkıntının olmadığını açıkladı. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Bahçeli, her seçim döneminde seçim güvenliğini tartışmaya açan çevrelerin olabileceğini söyledi.

Burada bütün siyasi partilere sorumluluk düştüğünü ifade eden Bahçeli, "YSK bu manada görevlidir. Hal böyle olunca emniyet güçleri ve parti temsilcileriyle seçim güvenliği sağlanmış olur ama esas seçmene düşer bu görev. Seçmen sabırlı, soğukkanlı, hileye tevessül etmeden demokratik hakkı olan oyu kullanma erdemine kavuşursa her sandık güvenlidir." diye konuştu.

Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Temel Karamollaoğlu olduğunun açıklanmasına ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Allah hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak ona bakmak lazım." ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın dünkü Bakanlar Kurulu sonrası açıklamalarına ilişkin bir gazetecinin "Zamanlamasını manidar bulanlar oldu. Sizin görüşünüz nedir?" sorusuna Bahçeli şu cevabı verdi:

"Seçim sathına girdikten sonra neden manidar bulsunlar? Zaten seçim beyannamesi, adı üstünde. Paket diyorlar ona. Geçmiş dönemlerde her partinin seçim beyannamelerinde bulunan konular. Bunlar dün de vardı, bugün de biraz artırarak konulmuş. Söz gelimi 65 ve yukarı yaşlar için bir rakam varken bunu bugün 500'e çıkarmışlar. Öğrencileri biraz kollamışlar. Binaları bir düzene koyuyorlar. Oradan zannediyorum hem bir tapu hem gelir elde edecekler. Öyle bir yol takip ediyorlar ama biz henüz ayrıntılarını incelemiş değiliz."

CHP'nin adayının cuma günü açıklanacağının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Valla sabrı çok taşırdı, millet merak ediyor. Bir gün CHP'nin önünde halk toplanacak 'artık açıkla şu adayını' diyecek. O konuma geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İttifak protokolünün ne zaman şekilleneceğine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Çarşamba günü. Hazırlıklar tamamlanmış. Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK'ye müracaatlar yapılmış olacak." diye konuştu.

Bahçeli, "Protokolün içeriği nedir. Her iki genel başkanın imzasıyla mı sunulacak?" sorusu üzerine de "Onu tam ben bilemiyorum. Görevlendirdiğimiz arkadaşlar açıklarlar. Bize de imza düşerse imzalarız." dedi.