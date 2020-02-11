Bahçeli: "(FETÖ'nün siyasi ayağı) Kılıçdaroğlu, boy aynasına baksa ayağı da görecek boyunu da...
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Bahçeli: "(FETÖ'nün siyasi ayağı) Kılıçdaroğlu, boy aynasına baksa ayağı da görecek boyunu da...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondaki katılımcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüde görüntüsü Devlet Bahçeli'nin konuşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüden inişi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

11.02.2020 12:03 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:08
Bahçeli:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salondaki katılımcılar

MHP Genel Başkanı 'nin kürsüde görüntüsü

Devlet Bahçeli'nin konuşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüden inişi

TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bahçeli: "(FETÖ'nün siyasi ayağı) Kılıçdaroğlu, boy aynasına baksa ayağı da görecek boyunu da...
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