Bahçeli Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün Yeni KHK'yı Eleştirmesine Tepki Gösterdi

696 sayılı KHK'da, "Darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket edenlere, resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın cezai sorumsuzluk" yer alan madde siyasetin ve hukukçuların yoğun eleştirisiyle karşılandı.

GÜL: KHK'DAN KAYGILIYIM

Eleştiri getiren isimlerden biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı direnenleri kapsayan ve yargılanmalarını engelleyen KHK için Gül, "Yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık kaygı verici." yorumunda bulundu.

"VEHME KAPILMIŞ ZİHNİYETLER..."

Yeni yayımlanan KHK'larla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkarmış, iç savaş çıkarmış, militarist bir toplum ve devlet yaratılıyormuş. 11. Cumhurbaşkanı Gül de hukuk devleti açısından muğlak ve kaygı verici buluyormuş. Ben de vehme kapılmış bu zihniyetleri endişeyle takip ediyorum." ifadelerini kullandı.