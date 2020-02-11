Bahçeli: "Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı ve hakettiği cezayı almalıdır"
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Bahçeli: "Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı ve hakettiği cezayı almalıdır"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondaki katılımcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninkürsüye gelişi Salondaki katılımcılar Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

11.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:21
Bahçeli:

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

MHP Genel Başkanı 'nin salona gelişi

Salondaki katılımcılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninkürsüye gelişi

Salondaki katılımcılar

Devlet Bahçeli'nin konuşması

TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (5)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bahçeli: "Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı ve hakettiği cezayı almalıdır"
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