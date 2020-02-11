Bahçeli: "Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı ve hakettiği cezayı almalıdır"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondaki katılımcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninkürsüye gelişi Salondaki katılımcılar Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
11.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:21
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
Salondaki katılımcılar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninkürsüye gelişi
Salondaki katılımcılar
Devlet Bahçeli'nin konuşması
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (5)
Kaynak: AA