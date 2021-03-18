Bahçeli: "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır."
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Bahçeli: "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır."

18.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:28
Bahçeli:

Bahçeli: "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır.

Bahçeli: "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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