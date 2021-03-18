Bahçeli: "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır."
18.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:28
Bahçeli: "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır.
Bahçeli: "Erken seçimden başka seçenek kalmadı diye yutturmaya çabalayanlar bilsin ki seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul