Bahçeli: "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023'e kadar kapanmıştır"
- Grup toplantısından detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli: Bahçeli: "MHP geleceğin büyük Türkiye'si lider ülke Türkiye amaçlarına hizmetle mükelleftir"TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
- Grup toplantısından detaylar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli:
Bahçeli: "MHP geleceğin büyük Türkiye'si lider ülke Türkiye amaçlarına hizmetle mükelleftir"
TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Kaynak: AA
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