Bahçeli: Erken seçim, derhal seçim yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'erken seçim' çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, şimdi seçim yoktur, derhal seçim yoktur. Bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp riayet etmen tavsiyemdir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, partisinin 'Adım adım 2023, il il Anadolu' temasıyla 1 aydır yürüttüğü siyasi çalışmaları anlatarak, "Aklımızın estiği gibi davranmadığımız bilinmelidir veya Anadolu'yu karış karış gezmemiz tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Anadolu her şeyin şahididir. Türk milleti hadiselerin, hayatın olağan akışının bizzat içindedir. Milliyetçi-ülkücü hareket de Anadolu'nun havasını teneffüs etmek, insanımızın derdini dinleyip derman olmak için el birliği, güç birliği, hedef birliği, gelecek birliği sağlamak üzere vatanın tüm sathındadır. Nitekim geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız çalışmalarla 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Elbette bunu yeterli görmüyoruz, bununla da iktifa etmeyeceğiz. Önümüzdeki hafta sonu kalan illerimizi, buralarda yaşayan vatandaşlarımızı samimiyetle kucaklayacağız, hatır soracağız, gönül alacağız, umut olacağız, ufuk açacağız" diye konuştu.

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Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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