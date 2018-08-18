Bahçeli Erdoğan'ı Tebrik Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı dileklerini de iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin, Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılan 6. Olağan Büyük Kongresi'nde geçerli oyların tamamını alarak bin 380 oyla yeniden genel başkan seçilmişti.

(Derya Yetim/İHA)