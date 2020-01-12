12.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:28

Bahçeli: "Emperyalizmin komplolarını etkisizleştirmek, provokasyonlarla tetiklenen büyük ve yıkıcı bir savaşa engel olmak her ülkenin ortak görevidir. Aksi halde bölgesel ve küresel hercümercin içinde herkes bedel ödeyecektir."

Kaynak: AA