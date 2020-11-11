Bahçeli: "Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir"
11.11.2020 12:55 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:02
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salonda dinleyici detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Salonda dinleyici detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (5)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu, meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden