Bahçeli: "Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bahçeli: "Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir"

11.11.2020 12:55 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:02

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Salonda dinleyici detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması

Salonda dinleyici detayları TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (5)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu, meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir."

Bahçeli: 'Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir'
Bahçeli: 'Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir'
Bahçeli: 'Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir'
Bahçeli: 'Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

İlgili Haberler

ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi
ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi
Kamala Harris'ten Joe Biden'a tebrik telefonu
Kamala Harris'ten Joe Biden'a tebrik telefonu
Bahçeli: 'Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız' - TBMM
Bahçeli: "Biz ne Biden şakşakçısıyız ne Trump sevdalısıyız" - TBMM
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump İlham Aliyev Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Uğur Mumcu Acun Ilıcalı Türkan Şoray Şeyma Subaşı
Spor Falcao Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım İstifa Deprem Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bahçeli: "Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 13:04:21. #1.14#
title