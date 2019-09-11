Bahçeli: Diyarbakır'da eylem yapan annelere ilgisiz kalanlar akan kandan sorumludur

11.09.2019 19:15

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da eylem yapan annelere ilgisiz ve duyarsız kalan her kesimin dökülen kandan birinci derece sorumlu olduğunu söyledi. Bahçeli ayrıca partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansının olmayacağını savundu.



Bahçeli AK Parti ile MHP arasına çomak sokmaya çalışanların kumpaslarının tutmayacağını dile getirerek "MHP yarım asırlık onurlu millet hizmetini her türlü engellemeye ve fitne-fesat tuzaklarına rağmen azimle, akılla, inançla, heyecanla sürdürüyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle