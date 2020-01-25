Bahçeli: Devlet seferberlik içinde

25.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:01

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'daki depremle ilgili "Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir. Devlet seferberlik içindedir. Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Elazığ depremiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bu dönemde sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirten Bahçeli, "Çünkü yaraların sarılması, gözyaşlarının silinmesi, feryatların dindirilmesi elbette gönül ve vicdan köprüleri inşa ederek mümkün olacaktır" mesajı verdi. Depremin herkesi derinden üzdüğünü ve Türkiye'nin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiğini belirten Bahçeli, "Aziz milletimizin tüm dikkati deprem alanlarına yönelmiş ve sabitlenmiştir. Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA