Bahçeli'den Yenikapı Çağrısı
Yarın Yenikapı'da yapılacak "Filistin Halkına Destek Mitingi"ne katılacağını duyuran MHP Genel Başkanı Bahçeli, "dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir.
Yarın Yenikapı'da yapılacak "Filistin Halkına Destek Mitingi"ne katılacağını duyuran MHP Genel Başkanı Bahçeli, "dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı'da buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com