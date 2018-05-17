Bahçeli'den Yenikapı Çağrısı

Yarın Yenikapı'da yapılacak "Filistin Halkına Destek Mitingi"ne katılacağını duyuran MHP Genel Başkanı Bahçeli, "dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir.

Bahçeli'den Yenikapı Çağrısı

Yarın Yenikapı'da yapılacak "Filistin Halkına Destek Mitingi"ne katılacağını duyuran MHP Genel Başkanı Bahçeli, "dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı'da buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş