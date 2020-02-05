Bahçeli'den Van'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması

05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti el birliğiyle deprem enkazını nasıl kaldırmışsa çığ felaketini de aynı şekilde kaldıracak, kederlerimiz paylaşılarak azalacak, doğudan batıya gönül ve kardeşlik bağlarıyla kenetlenme ve kucaklaşma hasletimiz güçlenip büyüyecektir." ifadesini kullandı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinin ardından Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

"2020 yılına girdik gireli Türkiye seri afetlerle tarifsiz acılarla boğuşmaktadır. Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin henüz sarsıntısı ve sıcaklığı ortadayken, Van'ın Bahçesaray ilçesinden aldığımız kara ve kahredici haberler milletimizi derinden yaralamıştır.

İlk çığ düşmesinde 5, ikinci çığ düşmesinde 33 olmak üzere şu ana kadar 38 vatan evladı şehit olmuştur. Acımız çok büyüktür. Çığ felaketinde şehit olan sivil ve güvenlik görevlisi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, milletçe başımız sağolsun diyorum. Ayrıca yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum.

İnanıyor ve niyaz ediyorum ki Türk milleti el birliğiyle deprem enkazını nasıl kaldırmışsa çığ felaketini de aynı şekilde kaldıracak, kederlerimiz paylaşılarak azalacak, doğudan batıya gönül ve kardeşlik bağlarıyla kenetlenme ve kucaklaşma hasletimiz güçlenip büyüyecektir.

Cenabı Allah aziz milletimize ve ülkemize yardım etsin, her türlü afet ve beladan hepimizi muhafaza etsin."

Kaynak: AA