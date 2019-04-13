Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtına ziyaret

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamamda bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, partisinin Kızılcahamamda bir otelde gerçekleştireceği kampa katılmadan önce, ilçede bulunan Ülkücü Şehitler Anıt'ını ziyaret ederek şehitliğe karanfil bırakıp dua etti. Bahçeli, anıt ziyareti sonrası alanda bulunan Gökbörü Otağ'ında çay içti.

Kaynak: İHA