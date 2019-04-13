Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtı'na Ziyaret

Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtı'na Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli'den Ülkücü Şehitler Anıtı'na Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da bir otelde gerçekleştireceği kampa katılmadan önce, ilçede bulunan Ülkücü Şehitler Anıt'ını ziyaret ederek şehitliğe karanfil bırakıp dua etti. Bahçeli, anıt ziyareti sonrası alanda bulunan Gökbörü Otağ'ında çay içti. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et