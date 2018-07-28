Bahçeli'den Trump'a: Papaz Peşine Düşeceğine...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD ile yaşanan Rahip Brunson gerilimine ilişkin, yaptığı açıklamada, "On yıllardır müttefiklik hukuku içinde bulunduğumuz ABD, Evanjelistlerin dolduruşuna gelip bir Papazı bahane göstererek Türkiye'yi tehdit etmektedir. Bu ayıptır, ahlaki kural ihlalidir, stratejik ortaklığa gölge düşürmektir, haddi ve hududu aşmak demektir. Malum Papaz serbest bırakılmazsa yaptırım uygulayacaklarmış! Bu üslup küstahça değil midir? Buyurgan, bulanık ve buruşmuş bir tavır sayılmayacak mıdır? Türkiye'nin tehditlere pabuç bıraktığı nerede görülmüş, nerede duyulmuştur? Türkiye-ABD ilişkilerini casusluk suçlamasıyla bağımsız ve tarafsız Türk mahkemesinde yargılanan bir Papaz riske atıp krize sokuyorsa ne söylense nafiledir. ABD Başkanı Papaz peşine düşeceğine ülkesinde misafir ettiği FETÖ'cüleri ne zaman iade edeceğini düşünmelidir" ifadelerini kullandı.

"Papazı isteyen ABD, Pensilvanya'daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkan ve ihtimali doğabilecektir"

"Türkiye tam bağımsız, tam bağlantısız bir ülkedir. Onun bunun ağzına bakmadık, bakmayacağız" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Tehdit acizlerin zaafı, korkakların zayıflığıdır. Kaldı ki, Türk milletine tehdit işlemez, tarihin hiçbir döneminde de işlememiştir. Papazı isteyen ABD, Pensilvanya'daki haini verirse her hal ve şartta bir takas imkan ve ihtimali doğabilecektir. Nasıl olsa, suçluların, ajanların ve hainlerin değiş-tokuşuna Soğuk Savaş yıllarında epey tesadüf edilmiştir. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir."

(Pelin Üzek Kılıç/İHA)