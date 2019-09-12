Bahçeli'den 'Susamam' yorumu: "Rap adına darbeye heveslenenler türeyebilir"

12.09.2019 17:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de binlerce kişi tarafından dinlenen 'Susamam' adlı şarkıyı eleştirdi. Bahçeli, "Bazıları sanat uğruna Türkiye'yi kurban etmeye çalışıyorlar." dedi.



Basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kabine revizyonu tartışmalarına değinen Bahçeli, "Bakanlar kurulunda 'şunlar değişsin' gündemini taşırsanız muhalefet unsurları olarak, siz de 'muhalefetin bu isteğine cevap veriyorum' derseniz iki yanlışı birlikte yaparsınız" dedi. Euronews.com'da Görüntüle