Bahçeli'den Soylu açıklaması
MHP lideri Bahçeli, "Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır.
13.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:30
MHP lideri Bahçeli, "Böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun istifa niyeti sürdürülen mücadele ruhunu sekteye uğratma riski taşımaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com