Bahçeli'den 'sosyal medya' açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün son Twitter mesajlarını paylaştığını belirterek, "Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün son Twitter mesajlarını paylaştığını belirterek, "Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündemdeki 'sosyal medya' olayı ile ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, bugün son Twitter mesajlarını paylaştığını belirterek, "Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermesidir. Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkansız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir. İtibar suikastlarının kurgu mekanı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir" ifadelerini kullandı.

'KANUN TEKLİFİNE SONUNA KADAR DESTEK VERECEĞİM'Bahçeli, sosyal medyanın bu haliyle varlığının akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırı olduğunu belirterek, konuşmasında şunları kaydetti:

"İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir. Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum. Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim."

Kaynak: DHA